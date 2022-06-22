Нина Кошевая

Огромное спасибо команде Кастур, за помощь в оформлении загранпаспорта. Было приятной неожиданностью получить паспорт раньше указанной даты. Поверьте их работа стоит своих денег. Буду продолжать обращаться к вам и советовать вашу компанию всем своим знакомым. P.s объяснили всё подробно, даже такая😁 как я поняла, спасибо ребятам. С уважением Анна.К

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