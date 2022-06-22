Замечатедьная компания . Все оформили быстро . И по скрокам все прекрасно . Советую всем.
Я
Яцко М.
4 августа
Рекомендую эту компанию. Сделали все в срок. Очень довольна работой. Перед оформлением договора проконсультировали по всем вопросам.
Н
Никита К.
28 июля
Паспорт был готов на 11 дней раньше оговоренного срока. Всем доволен, обращайтесь в Кастур, не бойтесь
U
U
25 июля
Оформлял загран. Получил даже раньше срока. Все четко. Рекомендую👍
Н
Нина Кошевая
11 июля
Огромное спасибо команде Кастур, за помощь в оформлении загранпаспорта. Было приятной неожиданностью получить паспорт раньше указанной даты. Поверьте их работа стоит своих денег. Буду продолжать обращаться к вам и советовать вашу компанию всем своим знакомым. P.s объяснили всё подробно, даже такая😁 как я поняла, спасибо ребятам. С уважением Анна.К
П
Павел
4 августа
Огромное спасибо компании Кастур , помогли, подсказали, заполнили, все сроки выдержали как договорились. Просто огромное человеческое спасибо.Всем советую сотрудничать с Кастур
Д
Дарья Рибченко
29 июля
Обслуживание
О
Ольга Ф.
25 июля
Отзывчивый персонал , всегда подскажут, помогут, объяснят. Быстрое заполнение документов , все сроки были выполнены. Спасибо компании Кастур за проделанную работу!
Давид Готсман
19 июля
Профессилналы, молодцы
Альбина Джафарова
5 июля
Очень выручили с оформлением загранпаспорта в сжатые сроки.
Всё сделали даже быстрее - за 10 рабочих дней с момента подачи документов в МФЦ.
Координировали на всех этапах и отвечали на все вопросы.
Буду рекомендовать только вас!
И
иван иванов
4 августа
Замечатедьная компания . Все оформили быстро . И по скрокам все прекрасно . Советую всем.
П
Павел
4 августа
Огромное спасибо компании Кастур , помогли, подсказали, заполнили, все сроки выдержали как договорились. Просто огромное человеческое спасибо.Всем советую сотрудничать с Кастур
Я
Яцко М.
4 августа
Рекомендую эту компанию. Сделали все в срок. Очень довольна работой. Перед оформлением договора проконсультировали по всем вопросам.
Д
Дарья Рибченко
29 июля
Обслуживание
Н
Никита К.
28 июля
Паспорт был готов на 11 дней раньше оговоренного срока. Всем доволен, обращайтесь в Кастур, не бойтесь
О
Ольга Ф.
25 июля
Отзывчивый персонал , всегда подскажут, помогут, объяснят. Быстрое заполнение документов , все сроки были выполнены. Спасибо компании Кастур за проделанную работу!
U
U
25 июля
Оформлял загран. Получил даже раньше срока. Все четко. Рекомендую👍
Давид Готсман
19 июля
Профессилналы, молодцы
Н
Нина Кошевая
11 июля
Огромное спасибо команде Кастур, за помощь в оформлении загранпаспорта. Было приятной неожиданностью получить паспорт раньше указанной даты. Поверьте их работа стоит своих денег. Буду продолжать обращаться к вам и советовать вашу компанию всем своим знакомым. P.s объяснили всё подробно, даже такая😁 как я поняла, спасибо ребятам. С уважением Анна.К
Альбина Джафарова
5 июля
Очень выручили с оформлением загранпаспорта в сжатые сроки.
Всё сделали даже быстрее - за 10 рабочих дней с момента подачи документов в МФЦ.
Координировали на всех этапах и отвечали на все вопросы.
Буду рекомендовать только вас!